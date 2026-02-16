Фелинолог Макарова назвала бурманскую и русскую голубую наиболее популярными породами кошек

Фелинолог Людмила Макарова в интервью RT поделилась информацией о самых востребованных породах кошек в России.

К популярным специалист отнесла бурманскую, русскую голубую, сибирскую, бобтейл и девон-рекс.

Бурманская кошка — это короткошерстная порода с характерным окрасом в оттенках коричневого и желтыми глазами. Такие питомцы ласковы и игривы, привязаны к человеку и дружелюбны к другим животным.

Русская голубая кошка также короткошерстная, с однотонным серо-голубым окрасом и зелеными глазами. Эта порода известна с XIX века и отличается послушанием и тактичностью.

Сибирская кошка — одна из самых известных российских пород. Она отличается плотным телосложением и густой шерстью с подшерстком. Сибирские кошки преданы хозяевам и любят охотиться.