Фельдшеры и младший медицинский персонал получат прибавку к зарплате в Крыму

В Республике Крым с июня текущего года произойдет значительное повышение заработной платы сотрудников сферы здравоохранения. Директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения республики «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко проинформировал слушателей радиостанции «Радио Крым» о предстоящих изменениях.

Повышение коснется представителей среднего медицинского персонала: фельдшеров ожидают прибавка в размере 10 тысяч рублей, а младший медперсонал получит дополнительно пять тысяч рублей ежемесячно.

Олефиренко подчеркнул, что такое повышение является важным шагом вперед, хотя пока это лишь малая доля необходимых изменений. Администрация осознает сложности экономической ситуации и стремится всеми силами компенсировать ее негативный эффект для работников здравоохранения, пытаясь удержать квалифицированные кадры и привлечь новых профессионалов.