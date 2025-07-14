Фельдшер Чернявский посоветовал проветривать помещение ночью и ранним утром

По его словам, вместо обливания холодной водой, которое дает лишь кратковременный эффект, можно использовать влажное полотенце. Его следует смочить в прохладной воде и приложить к точкам, где крупные кровеносные сосуды находятся близко к поверхности кожи: шея, подмышки и запястья.

«Это позволяет более эффективно снизить температуру внутренних органов, поскольку через эти зоны происходит интенсивный теплообмен с окружающей средой», — пояснил он.

Многие совершают ошибку, открывая окна днем, особенно если они выходят на солнечную сторону. Это приводит к нагреву поверхностей, которые затем отдают тепло, создавая эффект «тепловой ловушки». Чернявский рекомендует держать окна закрытыми и занавешенными в течение дня. Проветривать помещение лучше ночью и ранним утром, когда температура воздуха минимальна. В это время нужно создавать сквозняки для эффективного обновления воздуха и охлаждения.