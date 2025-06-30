Фельдшер Беляков предложил ввести уголовную ответственность за нападение на врачей

Сегодня проблема нападений пьяных людей на медицинских работников стоит особенно остро. Это связано с изменившимся отношением общества к профессии врача. Об этом заявил глава профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков в беседе с ИА НСН .

Эксперт отметил, что даже трезвые пациенты порой ведут себя неадекватно, а пьяные — тем более. Раньше люди воспринимали медицину как помощь, а теперь — как услугу. Пациенты стали относиться к медикам как к обслуживающему персоналу, считая, что врачи должны терпеть любые выходки и улыбаться.

Беляков считает, что пациент должен нести полную ответственность за свое поведение. В противном случае ситуация может выйти из-под контроля.

«Пусть осматривают человека, но если у него ничего не находят из того, что он говорит, ему надо выписать хороший штраф и заключить на 15 суток. В случае агрессии, нанесении побоев врачу — уголовная статья и сажать», — подчеркнул Беляков.