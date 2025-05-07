Фейк: звонок на номер 1945 даст мошенникам доступ к банковским приложением

Звонок на номер 1945 не дает мошенникам доступ к банковским приложениям

В Сети начали распространять слухи, что, если позвонить на номер 1945, то мошенники получат доступ в личный кабинет онлайн-банка. На самом деле это неправда.

Фейк

Если набрать номер 1945, аферисты смогут войти личный кабинет онлайн-банка и получить доступ к деньгам. Информация разошлась после анонимного поста в региональном сообществе. Оригинальную публикацию уже удалили, но скриншоты продолжают гулять по соцсетям.

Правда

На самом деле это официальная акция «Ура Победе!», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Звонок на номер 1945 не опасен, доступ к банковским приложениям мошенники не получат.

Для позвонивших станут доступны исторические материалы: сводки Совинформбюро 1945 года в исполнении Юрия Левитана, легендарные военные песни («Темная ночь», «Катюша») для установки на звонок, а также тематические изображения и другой контент, связанный с юбилеем Победы. Звонок на указанный номер бесплатный.

Акция уже стала популярной у россиян. По данным Минцифры, на номер 1945 позвонили 18,2 миллиона раз.

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