Фейк: Зюганов пообещал исключить из КПРФ не праздновавших Пасху

В социальных сетях разошлись сообщения, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов пригрозил выгнать из партии всех, кто не праздновал Пасху. Автором вброса оказались авторы сатирического Telegram-канала.

Фейк

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал сдать партбилет всех, кто не праздновал Пасху. Такое сообщение появилось в Telegram-канале уехавшего из России журналиста Александра Невзорова *.

Правда

Первоисточником сообщения об угрозах Зюганова не празднующим Пасху однопартийцам оказался Telegram-канал «А вот мой яндекс-кошелек», публикующий политическую сатиру. В посте описывалась реакция лидера КПРФ на разное отношение членов партии к празднованию Пасхи.

«Это не только церковный, но и по-настоящему народный праздник. Вот те у нас в партии, кто не празднует, они против народа тогда? Это коммунисты? Не хочешь праздновать — положи билет на стол и иди к чертовой матери! Нам такие не нужны», — якобы заявил Зюганов.

Ведущие Telegram-канал Невзорова* авторы или приняли публикацию за правду, или преследовали собственные цели для публикации фейка. Авторы оригинального сообщения, увидев распространение ролика, подчеркнули, что пост носит исключительно сатирический характер.

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*Признан в России иностранным агентом.