Фейк: жители Иванова рискуют остаться без воды из-за Уводьского водохранилища

«Водоканал» опроверг слух о нехватке воды в Уводьском водохранилище

В социальных сетях распространили слух о якобы нехватке воды в Уводьском водохранилище в Иванове. Из-за этого жители города будто бы могут остаться без воды.

Фейк

Авторы публикаций утверждают, что «Ивановский „Водоканал“» во время паводка сбросил два метра воды в целях перестраховки, опасаясь за плотину. В Сети пытаются убедить, что в результате водохранилище «зацвело» и приобрело неприятных запах.

Правда

На самом деле, информация не соответствует действительности. «Водоканал» официально опроверг это сообщение.

«В настоящее время в Уводьском водохранилище накопили объем воды в 57,2 миллиона кубометров, что соответствует средним значениям. Запасов воды достаточно для обеспечения стабильного водоснабжения города», — заявили в организации.

В «Водоканале» добавили, что работа и состояние плотины, а также регулирование уровня водохранилища контролируют Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов и Ростехнадзор.

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