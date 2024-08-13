Фейк: жителей Курской области призвали очищать воду из-под крана раствором йода

В социальных сетях и Telegram-каналах распространили сообщение с якобы актом от «Курскводоканала», в котором жителей предупредили о проблемах с водоснабжением и попросили очищать воду при помощи раствора йода. Власти региона назвали эту информацию вбросом со стороны украинского ЦИПсО.

Фейк

«Курскводоканал» предупредил абонентов о проблемах с водоснабжением и необходимостью очищать воду из-под крана раствором йода.

Правда

Опубликованный документ от «Курскводоканала» имеет сразу несколько признаков подделки. Прежде всего, речь идет о низком качестве скана, за которыми обычно скрывают проблемы фотомонтажа. Номер документа прочитать невозможно, как и подпись генерального директора и часть печати.

Кроме того, снабжающая организация не информирует абонентов через электронную почту. На сайте «Курскоблводоканала» никаких данных о загрязнении воды или сложностях со снабжением не говорится.

Правительство Курской области официально опровергло это сообщение. В пресс-службе заявили, что за распространением дезинформации от «Курскводоканала» стоят украинские спецслужбы. Власти подчеркнули, что «очищение» воды растворами йода может привести к отравлениям при превышении дозировки.

«Не поддавайтесь на провокации ЦИПсО!» — призвали в пресс-службе.

Информация о том, что «Курскоблводоканал» предупредил абонентов о проблемах с водоснабжением и рекомендовал очищать воду раствором йода, недостоверна. Разошедшийся документ изготовлен при помощи фотомонтажа. Власти Курской области опровергли это сообщение и призвали жителей не поддаваться на провокации украинских спецслужб.

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