Фейк: жителей Крыма напугали веерными отключениями света по графику

Сообщения об ограничении подачи электричества в Крыму разошлись по социальным сетям и Telegram-каналам. В качестве доказательства авторы сообщений приводили скриншот якобы из канала главы республики Сергея Аксенова. Но глава региона никаких подобных предупреждений не публиковал.

Фейк

График отключения света начали составлять для населенных пунктов Крыма из-за ограничения подачи электроэнергии. Такие сообщения распространили Telegram-каналы, ссылаясь на скриншот заявления главы республики Сергея Аксенова.

Правда

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг сообщения об ограничении подачи электроэнергии и введении графиков отключения населенных пунктов. Появившийся скриншот он назвал дубликатом, который создали вражеские силы.

«Никаких ограничений и графиков не введено, в случаях перегрузки сетей из-за аномальной жары возможны краткосрочные точечные отключения», — написал Крючков в своем Telegram-канале. Он призвал жителей республики доверять только официальной информации.

Чтобы понять, что для информационного вброса задействовали фальшивый аккаунт, достаточно обратить внимание на несвойственный для Telegram шрифт. Также подобного поста в социальных сетях Аксенова не было.

Информация о том, что в Крыму вводятся существенные ограничения подачи электричества и составляются графики снабжения населенных пунктов, недостоверна. Фейк вбросили с поддельного аккаунта главы Крыма Сергея Аксенова. Жителей успокоил советник руководителя республики Олег Крючков, заявивший, что никаких ограничений света по графику не будет.

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