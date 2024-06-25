Фейк: земли вокруг Байкала передадут в частную собственность иностранцам

В соцсетях стали активно распространяться сообщения о том, что земли вокруг Байкала якобы будут отдавать в частную собственность иностранным гражданам и юрлицам. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Авторы постов в соцсетях призывают защитить самое глубокое в мире озеро и не допустить передачи земли около него в собственность иностранцам. В распространяемом манифесте активисты указали, что планируется внести изменения в закон N94-ФЗ РФ от 1999 года «Об охране озера Байкал». Авторы призывов подчеркнули, что «законопроект 387575-8» ослабит природоохранное законодательство Байкала.

Активисты добавили, что 11 июля 2023 года проект рассмотрели в Госдуме и одобрили его в первом чтении. По словам авторов постов, инициативу одобрили без общественных обсуждений.

Правда

Ко второму чтению в законопроекте действительно прописали возможность установления частной собственности на участках у Байкала, сообщил РБК.

Документ после первого рассмотрения в Госдуме значительно проработали. Вместо одной статьи закона «Об охране озера Байкал» изменения затронут четыре статьи.

Авторы поправок предложили установить, что расположенные в границах населенных пунктов и занятые объектами государственные или муниципальные земельные участки, которые включили в список ЮНЕСКО, могут предоставляться в собственность гражданам. Их смогут использовать для строительства частных домов, ведения садоводства и огородничества, возведения гаражей. В поправках уточнили, что собственниками могут быть только граждане России. Сообщения о том, что земли у Байкала раздадут иностранцам, не имеют под собой оснований.