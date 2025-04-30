Фейк: за жарящими шашлык дачниками следят с помощью дронов

В Сети появилась ложная информация, будто за дачниками начнут следить с помощью дронов и штрафовать, если они пожарят шашлыки в неположенном месте. Штрафы предусмотрены лишь за нарушение правил пожарной безопасности. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Telegram-каналах распространяется информация о том, что в Подмосковье активно применяют дроны для фиксации фактов приготовления шашлыков в лесных массивах и на дачах. Утверждается, что на основании данных мониторинга граждан будут штрафовать.

Правда

Беспилотные авиационные системы для мониторинга ситуации с возможными ландшафтными пожарами уже действительно применяются. Однако еще в начале апреля в ГУ МЧС РФ по Петербургу опровергли информацию о том, что для контроля за незаконным разведением огня для шашлыков на дачах и в частных домах будут использоваться беспилотные летательные аппараты.

Ведущий юрист компании «ЕЮС» Олег Черкасов рассказал агентству «Прайм», что появляющаяся в СМИ информация о том, что специальные дроны якобы будут следить за жарящими шашлыки гражданами, не соответствует действительности. По его словам, с помощью подобных дронов отслеживают очаги возгорания, например, в лесах, чтобы не дать огню быстро распространиться. Для этого они оснащены тепловизорами, реагирующими на высокую температуру. Нет цели следить с их помощью за «шашлычниками», особенно на частных территориях.

Сотрудники МЧС следят не за тем, чтобы дачники не готовили шашлыки, а за нарушением правил противопожарной безопасности. Обнаружить это можно не только с помощью дронов с тепловизором, но и во время профилактических рейдов.

В марте 2023 года правила для дачников сильно либерализовали. Ранее было практически невозможно соблюсти все критерии для безопасного приготовления еды на открытом огне на дачном участке.

Расстояние от мангала до ближайших построек сократили до пяти метров, а для сжигания веток и мусора в металлических емкостях — до 7,5 метра.

Но на самом деле, можно безопасно пожарить шашлыки и на природе, вдали от дач, если соблюсти ряд условий.

Так, территорию вокруг места разведения огня нужно зачистить (от сухой травы, сухостоя, валежника) в радиусе 10 метров и окольцевать противопожарной минерализованной полосой (ширина 0,4 метра). При этом в 50 метрах от костра или металлической емкости не должно быть никаких объектов: построек, стогов сена и др. Также огонь нельзя разводить возле деревьев и кустарников. Костер или емкость должны находиться в 30 метрах от лиственных деревьев либо в 100 метрах от хвойных деревьев.

Таким образом, информация о том, что за приготовлением шашлыков на дачах будут следить с помощью дронов, недостоверна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.