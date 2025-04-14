Фейк: за нелегальную сдачу квартир будут сажать в тюрьму

В интернете появилась информация о новом законе, по которому за нелегальную сдачу квартиры будут сажать в тюрьму. 360.ru разобрался, откуда появился такой слух.

Фейк

В Сети появилась информация со ссылкой на интервью юриста Анастасии Биляловой агентству «Прайм», что в России скоро начнут уголовно наказывать за нелегальную сдачу квартиры.

Правда

Слова Биляловой неправильно истолковали.

Юрист заявила, что сдавать квартиру никто не запрещает, но многие не платят налогов с денег, которые за это получают. Проблемы возникнут, если об этом узнает ФНС. В таком случае арендодателю грозит штраф, а уголовная ответственность может наступить только в одном случае: если долг по налогам превысит 2,7 миллиона рублей за три года.

При этом если собственник жилья нарушил закон впервые и уплатил все недоимки, пени и штрафы, судить его не будут.

Таким образом, понятия «незаконная сдача жилья в аренду» не существует, а наказание предусмотрено совершенно за другое преступление.

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