Фейк: врачи объявили о риске вспышки холеры в России

Слухи о вспышке холеры в России из-за украинской диверсии опровергли

В Сети распространили сообщения о биологической диверсии, устроенной украинскими спецслужбами. Россиян предупредили о возможной вспышке холеры, однако информация оказалась ложной.

Фейк

В мессенджерах разлетелся скриншот, в котором говорилось о заявлении главного врача некой больницы, сообщившего о возможном риске заражения воды холерным вибрионом в связи с украинской диверсией.

Медик якобы порекомендовал употреблять исключительно кипяченую воду и ее же использовать для гигиены, а также избегать купания в водоемах.

Правда

Сообщение оказалось фейком, который распространяется в российских регионах с определенной периодичностью еще с 2022 года. В апреле 2024-го идентичные вбросы фиксировали в Свердловской области, Ставропольском крае, Сибирском Федеральном округе.

В Роспотребнадзоре информацию опровергли. Представители ведомства заверили, что ситуация с заболеваемостью холерой и иными инфекциями остается стабильной и контролируемой.

