Фейк: вожатого военно-исторического лагеря «Страна героев» обвинили в насилии над ребенком

В Сети распространился репортаж, в котором родители якобы обвиняют одного из вожатых военно-исторического лагеря «Страна героев» в сексуальном насилии над их ребенком. Информация оказалась сфальсифицированной.

Фейк

В видеоматериале утверждалось, что один из вожатых лагеря, ранее участвовавший в спецоперации, совершил неподобающие действия в отношении 12-летнего мальчика. В ролике привели изображения якобы пострадавшего несовершеннолетнего и его матери.

Правда

Информация оказалась сфальсифицированной. Ее опровергли официальные представители администрации Липецкой области. Фейк распространили структуры, действующие в антироссийских интересах с целью дискредитировать участников СВО.

Продемонстрированное заявление в правоохранительные органы было фальшивым. На самом деле обращений в полицию не поступало. Фото мальчика взяли с сайта лагеря, а фрагмент видео с его матерью обработали с помощью технологии дипфейк.

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