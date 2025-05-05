Фейк: «Военторг» давал скидку 30% для участников СВО по промокоду «Героев не забываем»

Слухи о скидках в «Военторге» по коду «Героев не забываем» опровергли

В соцсетях и мессенджерах распространили сообщения, что промокод «Героев не забываем» якобы дает скидку в 30% для участников СВО в магазинах сети «Военторг». Однако информация оказалась фейковой.

Фейк

Злоумышленники распространяли в комментариях в социальных сетях информацию о якобы промокоде на скидки. Как правило, зачинщику диалога почти моментально отвечали еще несколько человек, поддерживающие данные о ней.

Правда

На самом деле информацию о скидках распространяет украинский ЦИПсО. В магазинах сети «Военторг» не существует специального промокода для участников СВО, тем более под столь провокационным названием.

Программа лояльности для участников СВО имеет другую форму. Например, оформившие специальную банковскую карту «СВОи» через Промсвязьбанк (ПСБ) ветераны боевых действий получат право на льготные условия при покупках в «Военторге». Для этого необходимо просто расплачиваться картой — система автоматически применяет специальные предложения и предусмотренные скидки.

Дезинформация активно распространялась в комментариях под публикациями, связанными с празднованием Дня Победы. Координированная группа провокаторов искусственно создавала видимость оживленной дискуссии, однако при детальном анализе очевидно, что диалог представляет собой взаимную перекличку ботов, а не общение реальных пользователей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.