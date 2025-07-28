Фейк: военные подразделения устроили мародерство в Ростовской области

В Сети распространилось видеообращение, якобы записанное главой администрации Песчанокопского района Ростовской области Игорем Апольским. В нем говорилось о зафиксированном мародерстве со стороны военных подразделений. Информация оказалась ложной.

Фейк

В видеообращении Апольский якобы рассказал о несанкционированном изъятии хозтоваров, продуктов, а также имущества граждан со стороны определенных военных подразделений и тыловых структур, находящихся на территории Песчанокопского района.

Правда

Видео оказалось фейковым, его сформировали с помощью нейросети и разместили в поддельном канале, имитирующем официальную страницу главы администрации. Злоумышленники специально исказили его название.

Кадры смонтировали на основе реальной трансляции от 24 июня, когда Апольский отвечал на вопросы жителей. Однако фейковое видео содержит грубые географические несоответствия. Кроме того, в Песчанокопском районе отсутствуют военные части, о которых заявлял цифровой двойник.

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