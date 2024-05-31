Фейк: военкоматы ликвидировали еще в 2010 году

Информация, что военкоматы в РФ ликвидировали в 2010 году, оказалась фейком

В сети распространяется информация о том, что военкоматы ликвидировали еще в 2010 году. Эти данные являются недостоверными.

Фейк

В различных соцсетях распространяются посты с информацией о том, что якобы в России с 2010 года нет военкоматов. В это время их якобы ликвидировали.

Правда

На самом деле неизвестные лица в интернете занимаются подменой понятий. В 2010 году приказом Дмитрия Медведева, который в то время был президентом, упразднили районные военные комиссариаты. Согласно новой структуре военкоматов Российской Федерации, на территории каждого субъекта федерации стал функционировать лишь один военкомат — определенного субъекта Российской Федерации. При этом все районные военкоматы, а также военкоматы городов без районного деления или других муниципальных, административно-территориальных образований преобразовали в отделы военных комиссариатов субъектов России, что предусматривает использование понятия «военный комиссариат».

На самом деле сокращение числа военкоматов началось еще в 2006 году. В 2010 году в них внесли серьезные организационные изменения.

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