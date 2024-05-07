Фейк: во Владимире проведут очное шествие «Бессмертного полка» | 360°

Общество 07 мая 2024, 16:46 Фейк: во Владимире проведут очное шествие «Бессмертного полка» Администрация Владимира опровергла вброс об очном шествии «Бессмертного полка» РИА «Новости»

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Во «ВКонтакте» появился вброс о якобы очном проведении шествия «Бессмертного полка» во Владимире. Также подобные несоответствующие действительности объявления фиксировали и в других регионах России.

Фейк

В соцсетях опубликовали сообщение о том, что во Владимире пройдет акция «Бессмертный полк» в очном формате. В частности, фото листовки с указанием времени и места проведения шествия появилось в одном из местных пабликов во «ВКонтакте».

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Правда

Данные об очном шествии «Бессмертного полка» в первом же комментарии под постом с фото листовки опровергли представители администрации города, напомнив, что в 2024 году акция будет проходить только онлайн. Местные СМИ также предупредили жителей о фейковых листовках.

О том, что акция в этом году пройдет в онлайн-формате, стало известно в апреле. Центральный штаб движения принял такое решение в связи с угрозами общественной безопасности. Об этом заявляла сопредседатель штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева.

Вбросы фейков о проведении очного шествия «Бессмертного полка» также появлялись в Смоленске, Липецке, Калмыкии, Омске и Красноярске.

Таким образом, информация о том, что во Владимире пройдет очное шествие «Бессмертного полка», недостоверна. Администрация города опровергла фейк и напомнила горожанам, что акция состоится только онлайн. Решение об организации ее в России в таком формате приняли еще в апреле из-за угроз общественной безопасности. Однако вбросы, подобные фейкам во Владимире, фиксируют во многих регионах.

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