Фейк: ВМФ России запатентовал макароны по-флотски

Новость о том, что макароны по-флотски стали брендом ВМФ, оказалась ложью

В Сети распространили информацию о том, что Военно-морской флот России запатентовал макароны по-флотски, зарегистрировав соответствующий товарный знак. Однако она не соответствует действительности.

Фейк

Главное командование ВМФ якобы получило свидетельство на товарный знак «макароны по-флотски» для защиты национального достояния. Производителям необходимо до 20 февраля заключить договоры с флотом и выплачивать 10% от выручки.

Правда

На самом деле, такого свидетельство не существует. Более того, по Гражданскому кодексу России, обозначения, ставшие общеупотребительными для определенного вида товаров, не могут быть товарными знаками.

Название «макароны по-флотски» прочно вошло в обиход с 1950-х годов — рецепт публиковали в «Книге о вкусной и здоровой пище» 1952 года и «Кулинарии» 1955-го.

Первоисточник фейка — сомнительный сайт с иностранным доменом, который снимает с себя ответственность за контент, а упоминание главного редактора «Комсомольской правды» — провокационный ход: на сайте редакции этой новости нет.

