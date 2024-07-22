Фейк: верующих начнут привлекать к ответственности за молитвы в общественных местах

Сведения о наказании верующих за молитвы в общественных местах оказались фейком

В Сети появились сообщения о том, что людей, совершающих религиозные обряды в общественных местах, якобы начнут привлекать к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Так ли это — проверил 360.ru.

Фейк

В Telegram-каналах появились сведения о том, что в полиции распространили «негласное распоряжение» оформлять молящихся на улицах верующих и вменять им административные правонарушения. В частности, пост разместил создатель сообщества «Мужское государство»* Владислав Поздняков.

Правда

В МВД опровергли наличие негласного распоряжения об административном преследовании верующих. Подобный акт не издавали и не направляли в территориальные органы, отметила представитель министерства Ирина Волк.

Она призвала доверять только официальной информации и не распространять непроверенные данные. Сообщение было направлено против мигрантов, исповедующих ислам и придерживающихся правила пятикратно проводить намаз в определенное время, вне зависимости от местонахождения. Цель таких публикаций — создание напряженности в обществе, его раскол и ослабление России.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* «Мужское государство» признано экстремистской организацией в России