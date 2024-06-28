Фейк: в центре Мурманска создали обсерватор для мигрантов с туберкулезом

В социальных сетях стали распространяться сообщения о том, что в гостинице «Моряк» в Мурманске организовали обсерватор, в который свозят заболевших туберкулезом иностранных рабочих. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Авторы постов указали, что в Мурманске зафиксировали вспышку туберкулеза. Они отметили, что обсерватор для заболевших создали прямо в центре города — в гостинице «Моряк». По версии авторов, туда направляют мигрантов с открытой формой туберкулеза.

Правда

Данные о вспышке болезни в Мурманске опроверг Роспотребнадзор. Специалисты надзорного ведомства проверили гостиницу и не обнаружили там больных туберкулезом. Роспотребнадзор также объявил, что он организовывает в регионе профилактические санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Таким образом, данные о вспышке туберкулеза в Мурманске оказались фейком.