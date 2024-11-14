Фейк: в Третьяковке открыли выставку с портретами Путина и других президентов

В Сети появилось видео якобы из Третьяковской галереи с выставкой портретов президента Владимира Путина. На некоторых полотнах глава государства изображен с лидерами других стран. Действительно ли в музее открыта такая экспозиция — выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети появился видеоролик из Третьяковской галереи, где якобы открылась выставка с портретами Владимира Путина. На некоторых полотнах российский президент изображен с иностранными лидерами, например, председателем КНР Си Цзиньпином, а также недавно победившим на выборах президента США Дональдом Трампом.

Правда

На самом деле ролик доработали с помощью нейросетей. За основу взяли видео часовой экскурсии по Третьяковке из YouTube, которое было размещено в августе 2016 года и посвящено выставке Айвазовского, проходившей в музее с июля по ноябрь. Таким образом, информация о выставке портретов Путина в Третьяковке является фейком.

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