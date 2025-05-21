Фейк: в Шереметьеве выстроились очереди из-за массового увольнения сотрудников

В интернете начали публиковать сообщения об очередях из пассажиров в аэропорту Шереметьево из-за массового увольнения сотрудников и возникшего кадрового дефицита. Однако эту информацию опровергли.

Фейк

Telegram-каналы начали размещать сведения о массовом увольнении сотрудников аэропорта Шереметьево. По их информации, заявления на стол положили уже более 20 человек и эта цифра растет каждый день, поэтому время досмотра на рейсы резко увеличивается. Причиной называют понижение зарплаты из-за уменьшившегося пассажиропотока.

Правда

Пресс-служба воздушной гавани опровергла эту информацию. В аэропорту заверили, что размер оплаты труда адекватен рынку, сотрудники обеспечены соцпакетом, а время прохождения пассажиров через входные зоны терминалов и предполетного досмотра соответствует нормам отрасли.

«Настоятельно рекомендуем пользоваться только официальной информацией, чтобы не допускать распространения недостоверных сведений, способных нанести ущерб деловой репутации стратегического предприятия Российской Федерации с государственным участием», — подчеркнули там.

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