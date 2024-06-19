Фейк: в Шебекинском округе распорядились об эвакуации чиновников и их семей

Документ о якобы эвакуации из Шебекинского городского округа Белгородской области чиновников и членов их семей начали распространять в Сети. В действительности это распоряжение — фейк, авторы которого допустили не только фактические ошибки. Не под силу оказалось написать правильно даже название округа.

Фейк

В Сети начали распространять документ, согласно которому власти Шебекинского округа распорядились организовать эвакуацию для чиновников города и их семей.

Правда

При внимательном рассмотрении этого «документа» становится очевидно, что перед нами плохо сделанный фейк. Во-первых, мошенники допустили ошибку в названии городского округа, написав «Шебекенский» вместо «Шебекинский».

Во-вторых, в тексте упоминается замглавы администрации и председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ Александр Ищенко, который уже давно не работает на этой должности. Кроме того, его фамилию просклоняли, что является нормой для украинского языка, но не для русского.

Таким образом, информация о том, что власти Шебекинского округа распорядились организовать эвакуацию для чиновников города и их семей, недостоверна. Документ, который распространяют под видом распоряжения об этой мнимой эвакуации, содержит ряд ошибок, которые явным образом указывают на подделку.

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