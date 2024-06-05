Фейк: в Россию приехали более тысячи молодых африканок для сборки военных БПЛА

Слух о прибывших в Россию для сборки БПЛА африканках опровергли

В Сети начали распространять информацию о якобы прибытии в Россию тысяч молодых африканок для сборки военных беспилотных летательных аппаратов. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Газета The Wall Street Journal утверждает, что на территорию России уже прибыли более тысячи молодых африканок для сборки военных дронов.

Журналисты утверждают, что им якобы платят по тысяче долларов, а в страну они въезжают по программам работы-учебы. При этом во время вербовки агитаторы якобы делают упор на антиколониальную политику.

Правда

Эту информацию уже опроверг председатель Национального антикоррупционного комитета, члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

По его словам, есть несколько причин, почему данное сообщение — однозначный фейк. Во-первых, Кабанов усомнился в адекватности количества якобы прибывших африканок.

Также он напомнил, что у России и стран Африки нет безвизового режима. Он подчеркнул, что для сборки беспилотников нужны профессионалы, а не молодые девушки из стран Африки.

Таким образом, информация о якобы прибытии в Россию более тысячи африканок для сборки военных дронов является недостоверной. В РФ есть африканские граждане, но в основном это студенты, которые приехали только в образовательных целях

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