Фейк: в России введут ограничения на выдачу средств в банкоматах

В Сети появились слухи, что в России якобы введут ограничения на выдачу денежных средств в банкоматах. Однако они оказались фейком.

Фейк

Некоторые Telegram-каналы утверждают, что в России якобы начнет действовать ограничение по выдаче денег в банкоматах. По их информации, снять с карты в банкомате можно будет не более 50 тысяч рублей.

Правда

В действительности ограничение на снятие наличных свыше 50 тысяч рублей в день не будет носить массовый характер и затронет в основном недобросовестных граждан, заявил РИА «Новости» депутат Анатолий Аксаков.

«Если говорить обо всех гражданах, то это байка, которую злоумышленники специально распускают, чтобы разогнать в обществе нервное состояние. А реально это касается только замеченных в проведении недобросовестных операций по своим счетам. Так называемых дропперов, прежде всего», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 1 марта утвердил закон, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Банки обязаны блокировать выдачу наличных на 48 часов, если обнаружат признаки мошенничества, а затем сразу проинформировать клиента о причине решения. Закон вступит в силу с 1 июня 2025 года, но ограничение по снятию средств заработает только с 1 сентября.

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