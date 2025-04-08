Фейк: в России введут обязательный паспорт для рыбаков

В социальных сетях появились сообщения о том, что с 1 мая 2025 года в России введут удостоверение рыбака, без которого с 1 ноября следующего года запретят рыбалку. При проверке выяснилось, что эта информация ничего общего с реальным положением вещей не имеет.

Фейк

В Сети появились публикации о том, что с 1 мая 2025 года якобы планируют ввести обязательный паспорт рыбака. Любители рыбалки смогут бесплатно получить соответствующее удостоверение в течении полутора лет — до 1 ноября 2026. Для получения документа потребуется сдать два экзамена — теоретический по правилам рыболовства и практический, включающий навыки оснастки удочки, разделки рыбы и даже приготовления ухи. Авторы постов сообщили, что присутствие жены на экзамене будет обязательным условием.

Нарушители, которые отправятся на рыбалку после ноября 2026 года без соответствующих документов, будут платить штрафы до 200 тысяч рублей. Кроме того, им могут запретить ловлю рыбы в течении двух лет или, при повторном нарушении, отправить в колонию на два года.

Обладателя паспорта рыбака пообещали и «бонусы»: скидки на рыболовные снасти в специализированных и алкогольных магазинах.

Правда

Распространившаяся в сети информация — это пост юмористического характера в одном из тематических пабликов о рыбалке. Однако некоторые нововведения для рыбаков и судоводителей действительно приняли в этом году. Так, по данным ТАСС, с 1 сентября 2025 года инспекторов ГИМС МЧС наделили правом проверять документы (паспорт или военный билет) и проводить тесты на алкоголь для упрощения пресечения нарушений. Также ужесточаются нормы вылова и ограничиваются некоторые снасти — эти меры направлены на защиту водных ресурсов и безопасность на воде.

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