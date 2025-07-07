Фейк: в России возник дефицит продуктов

В России наблюдается дефицит продуктов. Об этом якобы свидетельствуют фотографии пустых полок в московском «Ашане», которые публикует белорусский блогер Максим Мирович. Что происходит на самом деле — разобрался 360.ru.

Фейк

Белорусский протестный блогер Максим Мирович опубликовал в своем Telegram-канале фото полупустых полок с яйцами в супермаркете и заявил, что в Москве возник дефицит продуктов.

Якобы на фото изображен интерьер одного из магазинов сети «Ашан».

Правда

Белорусским оппозиционерам не дает покоя идея Союзного государства, они сравнивают объединение с поздним периодом СССР и всячески пытаются выдать желаемое за действительное, пытаясь выискать признаки дефицита там, где его нет.

В Москве нет дефицита продуктов, одно фото непонятного происхождения не может об этом свидетельствовать. Судя по цене в 149 рублей на десяток яиц «Волжанин» сорта № 1 и 243 рубля за 20 штук, фото не свежее. На сайте сети магазинов «Ашан» десяток стоит сейчас 129,99 рубля. Два десятка можно купить за 224,99 рубля, а не за 243, как на фото от Мировича.

Согласно данным мониторинга цен на яйца от 29 июня в Москве, десяток яиц от «Волжанина» стоит от 109,99 до 143,49 рубля в зависимости от супермаркета. Цен в 149,99 на яйца этой марки нет.

В то же время, если взять данные от 13 апреля 2025 года — за неделю до Пасхи, то можно увидеть цены в рознице на уровне 149,99 рубля. На том же мониторинговом портале можно увидеть, как обстоят дела с запасами яиц в разных магазинах, и, судя по всему, дефицита нет. Там же можно увидеть график цен на яйца. С начала года стоимость «самого дешевого яйца» уверенно снижается.

Таким образом, говорить о том, что в Москве возник дефицит продуктов, нельзя. Одно фото может свидетельствовать только о том, что в каком-то одном магазине несколько месяцев назад не успели выставить продукцию после часа пик. Это неудивительно, ведь уровень безработицы в России опустился до рекордно низкого показателя — 2,2%.

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