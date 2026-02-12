Фейк: в России владельцев собак обяжут платить налог за выгул

В социальных сетях стали распространяться сообщения о том, что россиян якобы планируют обязать платить налог за выгул собак. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В Сети появились новости о том, что правительство якобы собирается ввести для владельцев собак новый налог и направлять собранные деньги на обустройство площадок для выгула, установку урн для отходов и поддержку ветеринарных клиник. Авторы сообщений назвали инициативу «проверенным мировым опытом».

Правда

Сейчас в России нет налога на выгул питомцев, и в официальных источниках не публиковалось никакой информации о планах его установить. Чтобы взимать такой сбор, необходимо ввести обязательную регистрацию всех домашних животных.

Даже вокруг этой темы шестой год идут ожесточенные споры. Сейчас, согласно закону, регистрировать питомца необязательно. Законопроект о регистрации находится на рассмотрении в правительстве, но дальше обсуждений эта инициатива не зашла.

Новости о налоге для владельцев собак возникли на основе сатирической публикации в «Панораме» — издании, специализирующемся на выдуманных сюжетах.

В Сети можно встретить недостоверные посты о том, что Госдума якобы приняла сразу в трех чтениях законопроект, по которому россияне будут платить по 500 рублей за каждую прогулку с питомцами. Новость даже прокомментировал выдуманный депутат Иван Котов.

«Все полученные средства мы планируем направить на сооружение площадок с тренировочными снарядами и контейнеры с пакетами для утилизации отходов этих псин», — процитировала его «Панорама».

В пародийной новости уточнили, что с 1 марта 2026 года россиянам придется перед каждым выходом собаки из дома подавать через «Госуслуги» заявление и оплачивать пошлину, в противном случае им выпишут штраф до 30 тысяч рублей или 100 часов исправительных работ.