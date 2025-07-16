Фейк: в России предложили создать аналог Onlyfans с упором на семейные ценности

Слух об аналоге Onlyfans в России с упором на семейные ценности опровергли

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что в России якобы предложили создать отечественный аналог Onlyfans — «ГосФан». Однако она оказалась фейковой.

Фейк

В пабликах утверждают, что некий депутат Госдумы предложил создать отечественный аналог Onlyfans «ГосФан», задачей которого будет пропаганда семейных ценностей. Пост распространяется как скриншот сообщения с пародийным логотипом, имитирующим брендинг известных цифровых платформ.

Правда

На самом деле это недостоверная информация. Никаких заявлений депутаты Госдумы по этому поводу не делали. Фейк сформировали из выдуманной новости, размещенной на сайте сатирического издания «Панорама».

В первоначальном материале сообщалось, что некий депутат Виталий Филонов выступил с инициативой создания отечественного аналога платформы OnlyFans под названием «ГосФан». На реализацию проекта якобы планируют выделить 695,3 миллиона рублей из федерального бюджета. По сатирическому описанию, новая платформа должна пропагандировать традиционные семейные ценности, духовность и патриотизм в противовес западному контенту.

В статье привели предполагаемые требования к пользователям: обязательная регистрация через «Госуслуги», наличие медицинской справки, членский взнос в размере 1000 рублей. Для мужчин предусмотрели требование военного билета, для женщин — либо наличие двух детей, либо письменное обязательство их рождения в течение 10 лет.

Сатирически описали предполагаемую систему монетизации, по которой авторы будут получать выплаты из государственного бюджета в зависимости от количества подписчиков и соответствия контента патриотической тематике. В материале также перечисляются вымышленные тематические разделы платформы, такие как «Полевая жена», «Непорочное зачатие» и «Семейный быт».

В заключительной части статьи упоминается первый якобы зарегистрированный аккаунт под названием «Славные девицы из слободы Германа Стерлигова», который уже набрал 200 тысяч подписчиков. Весь материал носит пародийный характер и не имеет отношения к реальному положению вещей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.