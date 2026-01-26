Фейк: в России поднимут ставку семейной ипотеки до 12%

Слух о повышении ставки семейной ипотеки в России до 12% оказался недостоверным

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что в России увеличат ставку семейной ипотеки с нынешних 6% до 12%. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

В Сети появилась видеозапись, предположительно, с заявлением председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. В ролике глава регулятора заявила о резком повышении процентной ставки по льготной семейной ипотеке до уровня 12% годовых.

Правда

На самом деле утверждения о якобы повышении ставки по семейной ипотеке до 12%, приписываемые Набиуллиной, являются сфабрикованными. Злоумышленники создали видеоряд с помощью нейросетевых технологий для подмены лица и голоса.

Проведенный технический анализ с помощью системы мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир» показал, что для создания данного дипфейка использовали фрагменты официальной пресс-конференции по ключевой ставке, которая состоялась 21 марта 2025 года.

Мошенники заменили оригинальные слова Набиуллиной на сфабрикованный текст, исказив смысл ее реальных высказываний. Таким образом злоумышленники пытаются придать фейку видимость достоверности, используя подлинный официальный фон и манеру речи главы ЦБ. Этот метод является классическим для создания дезинформационных материалов, рассчитанных на доверчивую аудиторию.

Распространение дипфейка и дезинформации о резком повышении ставки происходит на фоне реального обсуждения в Госдуме законопроекта о введении дифференцированных ставок по семейной ипотеке в зависимости от числа детей в семье.

Речь идет о возможном пересмотре условий, где для семей с одним ребенком ставка может составить 10–12%. Однако это лишь один из обсуждаемых вариантов, а не действующее решение.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.