Фейк: в России открыли горячую линию из-за пандемии нового штамма коронавируса

В Сети распространили сообщения о запуске в России специальной горячей линии в связи с пандемией нового штамма коронавируса. Однако эта информация оказалась ложной.

Фейк

Из разлетевшихся по Сети публикаций следует, что российские власти через горячую линию отговаривают граждан от прививок от гриппа. Это якобы связано с опасностью нового штамма коронавируса «Стратус» для вакцинированных против гриппа.

Правда

Роспотребнадзор опроверг эту информацию, назвав ее фейковой. В ведомстве пояснили, что горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ является ежегодной и начала свою плановую работу с 22 сентября.

«Никаких инструкций по отговариванию от вакцинации сотрудники Роспотребнадзора не получали. Берегите себя и обращайтесь только к официальным источникам информации», — призвали в ведомстве.

