Фейк: в России начнут изымать неиспользуемые садовые участки

Фейк

В некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что владельцев земельных участков, включая садоводов и огородников, могут обязать осваивать территории в течение трех лет. Предложенный законопроект, разработанный Росреестром, утвердила правкомиссия по законопроектной деятельности. Сообщалось, что неиспользуемую землю изымут.

Правда

Госдума опровергла эту информацию. Зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заверила, что у россиян не станут отбирать садовые участки. Парламентарий назвала изъятие участков фейком.

«Официально хочу заявить: ни о каком изъятии участков речь не идет. Речь о формировании критериев ненадлежащего использования участков и о тех сроках, в которые участок будет считаться неосвоенным», — сказала она.

Председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что создать систему выявления собственников брошенных участков и их изъятия сложно. По его словам, изъятие участка можно произвести только через суд, а до этого, как правило, не доходит.

Информация о том, что неиспользуемую в течение трех лет землю станут изымать, недостоверна. В Госдуме объяснили, что шла речь о выработке критериев ненадлежащего использования земли.

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