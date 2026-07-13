Фейк: в России начали продавать мини-НПЗ на маркетплейсах

В социальных сетях распространились сообщения с призывом покупать на маркетплейсах мини-НПЗ для сборки прямо у себя дома. Авторы прикладывают к своим текстам скриншоты о продаже оборудования, но они оказались фейковыми.

Фейк

В телеграм-каналах и соцсетях массово разошлись призывы покупать на маркетплейсах комплектующие для сборки мини-НПЗ в домашних условиях. Посты сопроводили изображениями оборудования, которое авторы выдают за полноценную установку для переработки нефти.

Правда

На самом деле, предлагаемый товар является ненастоящим и отсутствует в продаже на маркетплейсах. Карточку создали в нейросети, на что прямо указывает дисклеймер под звездочкой на изображении: «Товар носит информационный характер». Дополнительным признаком подделки служат архивные отзывы, датированные 2024 годом.

В Сети представлены коммерческие предложения по продаже мини-НПЗ, однако установки не рассчитаны на приобретение физическими лицами.

Легальное использование подобного оборудования допускается для организаций, обладающих необходимым пакетом лицензий и сертификатов, выданных органами Ростехнадзора.

Сам факт покупки мини-НПЗ частным лицом не является противоправным действием. Однако использование установки для переработки нефти и систематического получения дохода признается незаконной предпринимательской деятельностью, если у владельца отсутствуют лицензия и регистрация опасного производственного объекта.

Президент России Владимир Путин 8 июля одобрил создание в Забайкальском крае сети небольших нефтеперегонных заводов, поддержав инициативу губернатора Александра Осипова. По всей видимости, эта новость и послужила триггером для появления сгенерированной картинки.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.