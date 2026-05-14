Фейк: в России набирают добровольцев на СВО через рекламу контактного зоопарка

Сообщение о наборе добровольцев на СВО через рекламу в зоопарке оказалось фейком

В проукраинских и оппозиционных телеграм-каналах распространили информацию о том, что в России якобы начали набирать добровольцев на СВО через рекламу детского контактного зоопарка. В публикациях приводят фотографию баннера с надписью о наборе «в Мохнатый гарнизон» и обещанием денежного вознаграждения за службу. Однако эта информация не соответствует действительности.

Фейк

Авторы публикаций утверждают, что объявление о наборе добровольцев замаскировали под рекламу контактного зоопарка. На баннере указаны военные специальности, выплаты за службу и московский номер телефона для связи.

Правда

На самом деле фото было отредактировано. За основу взяли снимок из отзывов о контактном зоопарке в белорусском Гродно. Оригинальное изображение до сих пор доступно в сервисе Яндекс Карты.

На исходной фотографии рядом с рекламой зоопарка размещен баннер с приглашением посмотреть на попугаев. На фейковом изображении сохранился фрагмент соседнего плаката, что подтверждает монтаж.

Кроме того, указанный на баннере номер телефона не имеет отношения к Минобороны или военным структурам. Он принадлежал страховой компании, которая уже прекратила деятельность. При попытке позвонить автоответчик сообщает о неверно набранном номере.

Таким образом, сообщения о том, что добровольцев на СВО в России якобы набирают через рекламу детских контактных зоопарков, не соответствует действительности.

*Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.