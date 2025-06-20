Фейк: в России хотят разрешить продавать вино через интернет

Данные о планах на продажу вина через интернет в России опровергли

В интернете появилась информация, что Ассоциация компаний интернет-торговли предложила разрешить продавать онлайн отечественное вино. Однако эти сообщения опровергли.

Фейк

Ассоциация компаний интернет-торговли направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко предложение разрешить продавать отечественное вино онлайн. Проверять возраст покупателя предлагается автоматически через государственную систему биометрии.

Правда

Замминистра финансов Алексей Сазанов на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что этот вопрос в министерстве не обсуждается.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.