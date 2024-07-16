Фейк: в полицию России начнут нанимать граждан Таджикистана

МВД опровергло слухи о том, что в полицию начнут брать граждан Таджикистана

Некоторые Telegram-каналы и развлекательные сайты распространили информацию о том, что в полицию в России начнут принимать граждан Таджикистана. Однако такие данные оказались недостоверными — в МВД их опровергли.

Фейк

Ряд Telegram-каналов и развлекательных интернет-ресурсов опубликовали сведения о начале приема в российскую полицию граждан Таджикистана.

Правда

В МВД данную информацию опровергли, разъяснив, о чем действительно идет речь. В ведомстве напомнили о пункте 8 части 1 статьи 14 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нем говорится, что сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе при наличии у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

Подготовку кадров для правоохранительных органов иностранных государств в образовательных организациях МВД России, добавили в министерстве, проводят в соответствии с российским законодательством и межправительственными соглашениями. Как только курс обучения завершиться, выпускники вернутся в свои страны для дальнейшего прохождения службы.

Таким образом, информация о том, что в полицию России начнут принимать граждан Таджикистана, недостоверна. В МВД выпустили опровержение. В действительности они будут лишь проходить обучение в образовательных организациях ведомства и возвращаться для прохождения службы в свою страну.

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