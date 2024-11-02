Фейк: в Пензенской области начнут штрафовать за прослушивание песен артистов-иноагентов

Информация о наказании за прослушивание песен иноагентов в РФ оказалась фейком

В Сети появилась слухи о том, что в Пензенский области начнут штрафовать за прослушивание музыки артистов-иноагентов. Однако никакого наказания за это в России не предусмотрено, а распространяемая информация оказалась фейком.

Фейк

В интернете появилась информация о том, что в Пензенской области могут начать штрафовать за прослушивание музыки артистов-иноагентов. К ответственности якобы могут привлечь, если подобные песни без предупреждения будут включать в торговых центрах, барах и ресторанах, а также в других местах массового скопления людей.

Правда

На самом деле в России не предусмотрено никого наказания за прослушивание музыки иноагентов. Об этом Минюст сообщил депутату Саратовской областной думы Денису Буланову.

Парламентарий направил запрос в министерство после того, как музыкальные стриминговые сервисы обязали маркировать исполнителей со статусом иностранного агента. Саратовский депутат решил узнать, грозит ли какая-то ответственность россиянам, которые будут слушать музыку иноагентов.

«Каких-либо ограничений для лиц, осуществляющих прослушивание музыкальных произведений исполнителей, включенных в реестр иностранных агентов, а также ведение учета таких лиц законодательством Российской Федерации об иностранных агентах не установлено», — ответили ему в Минюсте.

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