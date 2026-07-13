Фейк: в МИД России намерены ввести выездные визы для россиян

В интернете появилась информация о том, что в МИД России начали прорабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян по аналогии с КНДР. На самом деле это неправда, официальный представитель ведомства Мария Захарова опровергла эти слухи.

Официально это представят как «меру для безопасности российских граждан». Перечень стран, где будет разрешен индивидуальный туризм, пока не составили.

В МИД начали работать над законопроектом, подразумевающим введение для россиян выездных виз по примеру КНДР. Туристические поездки в недружественные государства (страны НАТО) будут разрешены только в составе организованных групп от 10 человек, с сопровождающими и по заранее согласованному маршруту.

Правда

Мария Захарова решительно опровергла эту информацию. По ее словам, в настоящий момент никаких разработок подобного законопроекта не ведется.

«Ахинея. Классика иноагентства», — заявила она в беседе с РБК.

Анонимность источника превращает его в идеальный инструмент для информационного вброса, поскольку подобные сведения нельзя проверить.

Еще в 2022 году заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев опровергал слухи о возможном введении выездных виз для россиян.

«Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и введение каких-то специальных виз не планируются», — сказал он на брифинге, запись которого опубликовали на YouTube-канале KP.RU.

Кроме того, сама идея выездных виз не согласуется с Конституцией России: в статье 27 прямо закреплено право каждого на свободный выезд из страны и беспрепятственное возвращение. Все действующие ограничения исчерпывающе прописаны в федеральном законе № 114-ФЗ (1996 года), и о выездных визах в нем не упоминается.

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