Фейк: в магазинах начали продавать армейские фляжки с ядом

Слухи о продаже в магазинах армейских фляжок с ядом опровергли

В Сети активно распространяется информация якобы от МВД о том, что украинские спецслужбы в преддверии празднования 9 Мая направили в маркетплейсы и магазины армейские фляжки с капсулой с ядом, которая при заполнении фляжки жидкостью растворяется и отравляет содержимое. Однако она оказалась фейком.

Фейк

Злоумышленники распространяют фейк, что украинские спецслужбы перед 9 Мая отправили в российские магазины и маркетплейсы армейские фляжки с заложенными внутрь ядовитыми капсулами. При наполнении фляжки жидкостью капсула растворяется, превращая содержимое в отраву.

Правда

Слух оказался очередной надуманной страшилкой, встроенной в отработанную схему запугивания населения. Эта история повторяет сценарий предыдущих фейков: сначала появляются ничем не подтвержденные слухи о якобы отравленных духах, взрывающихся подарках, зараженной бутилированной воде или даже таблетках с гвоздями. Затем эти байки начинают массово тиражировать в мессенджерах и соцсетях, они обрастают новыми деталями, но сохраняют общую схему запугивания.

Ни одного реального случая отравления или подтвержденных доказательств таких диверсий за все время не зафиксировали. Цель вбросов очевидна — искусственно нагнетать панику, сеять недоверие и паранойю в обществе. На ресурсах МВД и МЧС России такую информация не публиковали.

В ответ на запрос в МВД заявили, что не располагают данными о подобных случаях и не получали соответствующих сигналов.

Фейк опровергли во множестве СМИ, на него обращал внимание губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Верный признак фейка: упоминается МЧС или другое российское ведомство, но нет никаких ссылок на первоисточник. В случае реальной опасности так не бывает!» — заявил он.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.