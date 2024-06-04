Фейк: в магазинах Белгорода начали продажу противотанковых ежей

Продажу противотанковых ежей в магазинах Белгорода опровергли

Фото: РИА «Новости»

В интернете появилась информация о том, что в строймагазинах Белгорода продают противотанковые ежи. Эти данные являются фейком.

Фейк

Украинские Telegram-каналы распространяют информацию, что в Белгороде в строймаркетах начали продавать противотанковые ежи. По данным источников, это говорит о том, что жители города якобы готовятся к наступлению ВСУ на город.

Правда

В данном случае создатели фейка хотели выдать конструкцию для моделирования за реальный предмет, обрезав картинку и продемонстрировав только часть упаковки.

В действительности противотанковый еж можно приобрести в различных магазинах и маркетплейсах по всей России. Другое дело, что это сборная модель в миниатюре от популярного производителя моделей военной техники и сопутствующих предметов различных исторических периодов.

Таким образом, информация о том, что в Белгороде в строймаркете можно купить настоящий противотанковый еж, недостоверна. В действительности это конструктор для моделирования.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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