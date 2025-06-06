Фейк: в Липецкой области ввели военный сбор в размере 35% от доходов физических лиц

Слух о военном сборе в 35% с доходов физлиц в Липецкой области опровергли

В Сети появились информация, что губернатор Липецкой области Игорь Артамонов якобы сообщил о введении военного сбора в размере 35% от доходов физических лиц. Ничего общего с действительностью она не имеет.

Фейк

В социальных сетях распространили данные о том, что губернатор Липецкой области Игорь Артамонов якобы объявил о введении военного сбора в размере 35% от доходов физических лиц. Новый указ сопроводили видеозаписью, где губернатор, по утверждению публикаций, якобы делает соответствующее заявление.

Правда

На самом деле эта информация оказалась фейком. С опровержением выступила пресс-служба администрации Липецкой области.

«Никаких сборов и налогов на эти цели не планируется! Доверяйте только информации, опубликованной в официальных источниках, — заявили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что для создания подобных фейковых видео мошенники чаще всего используют нейросети.

Если посмотреть на видео пристально, то можно заметить, как визуально просматриваются механистичность и неестественность мимики и физиологии фигуры губернатора.

Злоумышленники смонтировали ролик на основе видео от 8 марта 2023 года, где губернатор поздравил жительниц Липецкой области с Международным женским днем.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.