Фейк: в Липецкой области школьников и студентов привлекут к сборке компонентов БПЛА

Новость об участии школьников в сборке БПЛА в Липецкой области опровергли

В Сети распространили информацию о том, что в Липецкой области старшеклассников и студентов учреждений среднего профессионального образования привлекут к сборке компонентов беспилотников. Сообщения оказались фейковыми.

Фейк

В Липецкой области учащихся старших классов и студентов колледжей и техникумов якобы задействуют в производственном процессе по сборке комплектующих для дронов на специализированных предприятиях, выполняющих задачи особого назначения.

Правда

Сообщения не соответствуют действительности. Их опровергли в региональном правительстве, призвав население доверять только информации, размещенной в официальных СМИ и на интернет-ресурсах органов власти.

Фейк сделали, отредактировав скриншот. На самом деле на сайте «Вести Липецк» не существует и не существовало подобной новости.

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