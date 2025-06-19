Фейк: в Липецке произошли сбои с электричеством из-за атаки БПЛА

Сообщение о сбоях с энергоснабжением в Липецке из-за атаки БПЛА оказалось ложным

В Сети распространилась информация об изменениях в режиме энергоснабжения в Липецке, которые якобы произошли из-за внештатной ситуации на промышленном объекте в результате атаки украинского беспилотника. Новость оказалась фейком.

Фейк

АО «РИР Энерго» якобы уведомило о временных изменениях в подаче электроэнергии в Липецке после аварии на одном из промышленных объектов, которые произошли после попадания в него дрона ВСУ.

Правда

Сообщение не соответствует действительности. Злоумышленники сфальсифицировали изображение, отредактировав скриншот страницы официального интернет-ресурса компании. Региональный филиал АО «РИР Энерго» выпустил опровержение и призвал ориентироваться только на проверенные источники.

«Информация носит признаки информационной провокации», — подчеркнули в компании.

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