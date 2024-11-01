Фейк: в курской многоэтажке упал лифт

Данные о падении лифта в доме на улице Карла Маркса в Курске не подтвердились

В Сети появилась информация о том, что в многоэтажном доме Курска якобы упал лифт. Жители будто бы неоднократно жаловались на лифтовое оборудование, но техники приезжали, осматривали его и выдавали заключение, что все в порядке. Что произошло на самом деле — выяснил 360.ru.

Фейк

В некоторых СМИ появилась информация, что в Курске в доме на улице Карла Маркса упал лифт. Обошлось без пострадавших — людей внутри не было, однако жильцы якобы неоднократно обращались с просьбами проверить техническое состояние оборудования, но коммунальщики занимались отписками. В качестве иллюстрации издания прикладывали фотографии пустой лифтовой шахты.

Правда

На самом деле никакого обрыва не было. В курском комитете ЖКХ опровергли информацию о коммунальной аварии с лифтом на Карла Маркса.

Как отметило издание «Друг для друга Курск Онлайн», представители комитета провели проверку — выяснилось, что дома, адрес которого указывают авторы поста, не существует. Однако есть жилое здание с похожим адресом, лифтовики выехали на место с проверкой. Оборудование находится в нормальном состоянии.

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