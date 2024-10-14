Фейк: в Курске 19 октября пройдет онлайн-забег «Хочу дышать»

Сообщения об онлайн-забеге в Курске 19 октября опровергли

В интернете появилась информация, что в Курске 19 октября якобы пройдет забег под названием «Хочу дышать». Однако эти сведения оказались недостоверными.

Фейк

В Сети распространяется анонс онлайн-забега в Курске «Хочу дышать». Желающим предлагают до 17 сентября зарегистрироваться, чтобы получить стартовый пакет.

Правда

Во-первых, заявленный формат и требования друг другу противоречат. Мероприятие названо онлайн-забегом, однако стартовые пакеты характерны для очных соревнований.

Во-вторых, в Курской области продолжает действовать режим КТО, при котором запрещены любые массовые собрания. Организаторы вряд ли смогут обеспечить должный уровень безопасности даже с приставкой «онлайн».

В-третьих, администрация самого региона не получала никаких регистрационных документов от организаторов мероприятия, и оно не носит официального статуса. Власти предупредили, что организаторы лжезабега могут собирать личные данные жителей области.

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