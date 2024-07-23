Фейк: в Крыму провалился курортный сезон

В украинских СМИ сообщили о срыве курортного сезона в Крыму. 360.ru проверил эту инфрмацию.

Фейк

Украинское издание «Униан» со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Украины сообщило, что только за июнь в Крыму отменили 30% бронирований. Главными причинами этого СМИ назвало удар по пляжу в Севастополе и уязвимость Крымского моста, через который якобы снабжают российскую группировку войск в зоне СВО.

Правда

На самом деле Россия давно не использует Крымский мост для перевозки военных целей. Об этом еще в мае писали даже западные СМИ, например британское издание The Independent.

Российский союз туриндустрии сообщил, что динамика бронирования отелей в Крыму замедлилась после событий 23 июня в Севастополе, однако по-прежнему держится на более высоком уровне, чем год назад. Если до удара по пляжу прирост составлял 53%, то на сегодняшний день снизился до 20%, но, тем не менее, сохранился.

По данным сервиса «Островок», с начала июля туристы совершили на 16% больше бронирований в Крыму, чем за тот же период в июне.

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов отмечал, что курортный сезон в этом году проходит лучше, чем в прошлом.

О популярности отдыха в Крыму свидетельствуют и регулярные сообщения о пробках на подъезде к Крымскому мосту. Например, сегодня утром очередь на досмотр со стороны Тамани достигла 875 автомобилей.

Таким образом, информация о том, что в Крыму сорван курортный сезон, недостоверна, а украинские СМИ обманывают свою аудиторию. Данные от местных властей, а также от Российского союза туриндустрии говорят о том, что курортный сезон в этом году достаточно успешен и превышает по показателям прошлый год.

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