Фейк: в Казани перед саммитом БРИКС запретили ездить на старых машинах

В некоторых изданиях стала появляться информация о том, что руководители ряда казанских предприятий попросили сотрудников не ездить по городу на старом и шумном транспорте перед саммитом БРИКС. Эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В Сети опубликовали данные, что работникам запретили использовать «старые, ржавые и излишне громкие» машины. Начальство предприятий якобы аргументировало это решение тем, что нельзя портить облик города невзрачными автомобилями во время крупного международного мероприятия, которое будет проходить 22–24 октября.

Правда

В пресс-службе главы Республики Татарстан эту информацию опровергли, сообщило издание «Татар-Информ». Никакие ограничения на передвижение определенных автомобилей в городе не вводили. В пресс-службе подчеркнули, что все официальные данные такого рода публикуют на ресурсах правительства республики и мэрии Казани.

Сообщения о запрете использовать старый транспорт перед саммитом БРИКС в Казани оказались недостоверными. Пресс-служба главы региона уточнила, что в городе не вводились никакие ограничения на передвижение автомобилей, и призвали опираться только на информацию, размещенную на официальных ресурсах.