Фейк: в Ярославской области откроют новый исправительный центр
Информация об открытии исправительного центра в Рыбинске оказалась фейком
В Ярославской области якобы планируют открыть новый исправительный центр для осужденных за тяжкие преступления. Информация об этом оказалась фейком.
Фейк
В интернете распространяется информация, согласно которой в городе Рыбинске в Ярославской области планируют открыть исправительный центр для осужденных со вместимостью более тысячи человек.
В отличие от обычных колоний, в исправительных центрах находятся точно такие же осужденные, в том числе и за тяжкие и особо тяжкие преступления. Они имеют практически свободный выход в город.
Жители микрорайона Волжский, где проживает около 26 тысяч человек, всерьез обеспокоены перспективой, когда в достаточно изолированной части Рыбинска около 4% населения составят осужденные по разным статьям. Люди опасаются серьезного ухудшения криминогенной обстановки. В связи с этим они принялись привлекать внимание к ситуации.
Правда
В УФСИН по Ярославской области эту информацию опровергли.
«Информация не соответствует действительности. Открытие нового исправительного центра на территории Рыбинска не планируется», — заявили в ведомстве.
Такой же комментарий получило сетевое издание «Рыбинская неделя». Журналистов заверили, что открывать новый исправительный центр в городе не планируют.
Надо отметить, что в 2019-2020 годах в том же Волжском уже поднимали вопрос открытия нового исправительного центра. И тогда это тоже поднимало волну возмущения среди местных жителей.
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