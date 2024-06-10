Фейк: в Ярославской области откроют новый исправительный центр

В Ярославской области якобы планируют открыть новый исправительный центр для осужденных за тяжкие преступления. Информация об этом оказалась фейком.

Фейк

В интернете распространяется информация, согласно которой в городе Рыбинске в Ярославской области планируют открыть исправительный центр для осужденных со вместимостью более тысячи человек.

В отличие от обычных колоний, в исправительных центрах находятся точно такие же осужденные, в том числе и за тяжкие и особо тяжкие преступления. Они имеют практически свободный выход в город.

Жители микрорайона Волжский, где проживает около 26 тысяч человек, всерьез обеспокоены перспективой, когда в достаточно изолированной части Рыбинска около 4% населения составят осужденные по разным статьям. Люди опасаются серьезного ухудшения криминогенной обстановки. В связи с этим они принялись привлекать внимание к ситуации.