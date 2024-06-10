Фейк: в Ярославской области откроют новый исправительный центр

Информация об открытии исправительного центра в Рыбинске оказалась фейком

Фото: РИА «Новости»

В Ярославской области якобы планируют открыть новый исправительный центр для осужденных за тяжкие преступления. Информация об этом оказалась фейком.

Фейк

В интернете распространяется информация, согласно которой в городе Рыбинске в Ярославской области планируют открыть исправительный центр для осужденных со вместимостью более тысячи человек.

В отличие от обычных колоний, в исправительных центрах находятся точно такие же осужденные, в том числе и за тяжкие и особо тяжкие преступления. Они имеют практически свободный выход в город.

Жители микрорайона Волжский, где проживает около 26 тысяч человек, всерьез обеспокоены перспективой, когда в достаточно изолированной части Рыбинска около 4% населения составят осужденные по разным статьям. Люди опасаются серьезного ухудшения криминогенной обстановки. В связи с этим они принялись привлекать внимание к ситуации.

Правда

В УФСИН по Ярославской области эту информацию опровергли.

«Информация не соответствует действительности. Открытие нового исправительного центра на территории Рыбинска не планируется», — заявили в ведомстве.

Такой же комментарий получило сетевое издание «Рыбинская неделя». Журналистов заверили, что открывать новый исправительный центр в городе не планируют.

Надо отметить, что в 2019-2020 годах в том же Волжском уже поднимали вопрос открытия нового исправительного центра. И тогда это тоже поднимало волну возмущения среди местных жителей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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