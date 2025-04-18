Фейк: в Ивановской области появился новый канал МЧС с предупреждениями об атаках

В Ивановской области якобы появился новый Telegram-канал МЧС, который предупреждает об атаках БПЛА и угрозах ракетной опасности. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

Ряд Telegram-каналов, связанных с Ивановской областью, распространил посты о том, что в регионе появился новый паблик.

В нем якобы сообщают о возможной атаке БПЛА или ракетной опасности. В качестве адреса в мессенджере прописывают @mchs37.

Правда

На самом деле, канал не имеет никакого отношения к МЧС Ивановской области. При попытке пройти по адресу появляется предложение подписаться на канал «Молния Иваново. Новости». Паблик якобы разглашает оперативную информацию о ЧП и ДТП в регионе.

В ГУ МЧС по Ивановской области заявили, что продвигаемая площадка не имеет к ним никакого отношения и не является официальным аккаунтом регионального ведомства.

Сам канал @mchs37 представляет собой бот, через который можно подписаться на местные паблики районных центров области. Ссылка на Иваново выводит на канал«Новости Иваново и Области».

Таким образом канал, который маскируется под паблик регионального ивановского МЧС, на самом деле является ботом, который привлекает подписчиков к региональным Telegram-каналам.

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